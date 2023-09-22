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وصلة رقص بين سيرين عبدالنور وزوجها على الشاطئ

9/22/2023 9:25:56 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - احتفلت المطربة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلاد زوجها، ودخلت معه في وصلة رقص على الشاطئ في أجواء رومانسية.

وفاجأت سيرين عبدالنور زوجها بإقامة احتفالية عيد ميلاده على شاطئ البحر، إذ أشعلت النيران ورقصت معه في أجواء مليئة بالمرح والرومانسية.

ووضعت سيرين صور زوجها على قالب الحلوى، وتمنت له عيد ميلاد سعيد، وظهرت في الاحتفالية بإطلالة "كاجوال بسيطة من توبّ أسود وشورت جينز قصير".

سيرين عبدالنور وفريد رحمة

تزوج فريد رحمة من سيرين عبدالنور عام 2007، وهو مواليد 20 سبتمبر/أيلول 1977، بينما هي مواليد 21 فبراير/شباط 1977، ورزقا بطفلين: تاليا وكريستيانو.

وطرحت سيرين عبدالنور مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هزهزة"، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، إخراج ايلي فهد.

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