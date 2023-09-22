وصلة رقص بين سيرين عبدالنور وزوجها على الشاطئ

وصلة رقص بين سيرين عبدالنور وزوجها على الشاطئ
التاريخ
9/22/2023 9:25:56 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - احتفلت المطربة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلاد زوجها، ودخلت معه في وصلة رقص على الشاطئ في أجواء رومانسية.
وفاجأت سيرين عبدالنور زوجها بإقامة احتفالية عيد ميلاده على شاطئ البحر، إذ أشعلت النيران ورقصت معه في أجواء مليئة بالمرح والرومانسية.
ووضعت سيرين صور زوجها على قالب الحلوى، وتمنت له عيد ميلاد سعيد، وظهرت في الاحتفالية بإطلالة "كاجوال بسيطة من توبّ أسود وشورت جينز قصير". سيرين عبدالنور وفريد رحمة
تزوج فريد رحمة من سيرين عبدالنور عام 2007، وهو مواليد 20 سبتمبر/أيلول 1977، بينما هي مواليد 21 فبراير/شباط 1977، ورزقا بطفلين: تاليا وكريستيانو.
وطرحت سيرين عبدالنور مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هزهزة"، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، إخراج ايلي فهد.
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