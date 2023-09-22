سمو ولي العهد شهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع بكين بحضور الرئيس الصيني

أولا: بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024 - 2028، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعن الجانب الصيني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي.

ثانيا: مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

ثالثا: مذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بالكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

رابعا: مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وقعها من الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

خامسا: مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، وقعها من الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك ومن الجانب الصيني وزير النقل لي شياو بنغ.

سادسا: مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو.

سابعا: مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الاسكاني، وقعها من الجانب الكويتي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وعن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو.

حضر توقيع الاتفاقيات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.