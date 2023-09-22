جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول والخارجية ترحب

جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول والخارجية ترحب
التاريخ
9/22/2023 9:14:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN /أعفت حكومة جمهورية جنوب إفريقيا المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية من تأشيرات الدخول إلى جنوب إفريقيا.
وبموجب هذا القرار، سيتم منح المواطنين الفلسطينيين تأشيرات دخول في كافة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لجنوب إفريقيا لمدة 90 يوما، دون الحاجة لإصدار تأشيرات من سفارات جنوب إفريقيا.
وأكدت مذكرة وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا تم توجيهها إلى وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين اليوم، العمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري،
وذلك بناء على طلب دولة فلسطين رسميا من حكومة جنوب إفريقيا ومتابعة حثيثة من سفارة دولة فلسطين.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين على لسان وزيرها رياض المالكي بقرار حكومة جمهورية جنوب إفريقيا التاريخي.
واعتبر المالكي القرار أنه رسالة تضامنية جديدة من جنوب إفريقيا لصالح قضية شعبنا العادلة، وتجسيد لمبادئ السياسة الخارجية الجنوب إفريقية السامية، وإيمانها بأن الحرية التي حصلت عليها والتضامن الدولي معها، يدعوها إلى مساندة الشعوب التي تعاني من الاستعمار والابارتهايد.
وأشاد بالجهود المبذولة من وزارتي الداخلية، والعلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية، وأعضاء البرلمان وأعضاء الحزب الحاكم وحلفائه، وكافة لجان التضامن ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز، تسهيلا لحركة مواطني دولة فلسطين وأمورهم المعيشية
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