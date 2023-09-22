جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول والخارجية ترحب

وبموجب هذا القرار، سيتم منح المواطنين الفلسطينيين تأشيرات دخول في كافة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لجنوب إفريقيا لمدة 90 يوما، دون الحاجة لإصدار تأشيرات من سفارات جنوب إفريقيا.

وأكدت مذكرة وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا تم توجيهها إلى وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين اليوم، العمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري،

وذلك بناء على طلب دولة فلسطين رسميا من حكومة جنوب إفريقيا ومتابعة حثيثة من سفارة دولة فلسطين.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين على لسان وزيرها رياض المالكي بقرار حكومة جمهورية جنوب إفريقيا التاريخي.

واعتبر المالكي القرار أنه رسالة تضامنية جديدة من جنوب إفريقيا لصالح قضية شعبنا العادلة، وتجسيد لمبادئ السياسة الخارجية الجنوب إفريقية السامية، وإيمانها بأن الحرية التي حصلت عليها والتضامن الدولي معها، يدعوها إلى مساندة الشعوب التي تعاني من الاستعمار والابارتهايد.

وأشاد بالجهود المبذولة من وزارتي الداخلية، والعلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية، وأعضاء البرلمان وأعضاء الحزب الحاكم وحلفائه، وكافة لجان التضامن ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز، تسهيلا لحركة مواطني دولة فلسطين وأمورهم المعيشية