أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ كروز في سماء القرم

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ كروز في سماء القرم
التاريخ
9/22/2023 9:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صواريخ كروز أطلقتها القوات الأوكرانية في سماء شبه جزيرة القرم.
أعلن ذلك حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "أسقطت قوات الدفاع الجوي صواريخ كروز فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم. رجاء التزام الهدوء والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".
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