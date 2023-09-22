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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ كروز في سماء القرم

9/22/2023 9:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صواريخ كروز أطلقتها القوات الأوكرانية في سماء شبه جزيرة القرم.
أعلن ذلك حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "أسقطت قوات الدفاع الجوي صواريخ كروز فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم. رجاء التزام الهدوء والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".

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