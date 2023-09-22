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الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

9/22/2023 9:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رسميا، بداية فصل الخريف فلكيا، في مصر، غدا السبت، ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.
وقالت الأرصاد الجوية في بيانها إن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من زيادة في معدلات سقوط الأمطار، أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.. وذك بحسب توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.
وقالت الأرصاد: عندما يوجد منخفض جوي شديد البرودة، في طبقات الجو العليا فتتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.
وحذرت الأرصاد الجوية أيضا من تأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة.

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