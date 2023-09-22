الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة
التاريخ
9/22/2023 9:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رسميا، بداية فصل الخريف فلكيا، في مصر، غدا السبت، ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.
وقالت الأرصاد الجوية في بيانها إن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من زيادة في معدلات سقوط الأمطار، أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.. وذك بحسب توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.
وقالت الأرصاد: عندما يوجد منخفض جوي شديد البرودة، في طبقات الجو العليا فتتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.
وحذرت الأرصاد الجوية أيضا من تأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة.
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