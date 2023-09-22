أسعار البنزين تهوي في روسيا

وانخفض سعر البنزين من ماركة "أوكتان 92" بنسبة 9.63% إلى 55925 روبل للطن، فيما تراجع سعر البنزين من ماركة "أوكتان 95" بنسبة 10.76% إلى 59362 روبل للطن. أما سعر الديزل فقد انخفض بنحو 14.52% إلى 61431 روبل للطن، وفقا لبيانات البورصة الروسية. وأمس أفاد المكتب الصحفي للحكومة الروسية، بأن الحكومة فرضت قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

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