صاعقة قوية تنهي حياة اثنين على شاطئ بالمكسيك.. مشهد مروع



و تم تداول هذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صعق نفس البرق لشخصين وإصابة ثالث أثناء تنزههم بشاطئ مكسيكي.

وأوضحت السلطات المكسيكية أن الشخصين اللذين أصيبا بصاعقة برق قاتلة كانا سائحة وبائع أرجوحات الشواطئ؛ وتوفيت المرأة على الفور ثم توفى البائع بعدها، بينما أصيب شخص ثالث لكنه نجا، بحسب موقع ديلي ستار.

ووفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البرق لا يضرب نفس المكان مرتين أبدًا. وفي الواقع، فإنه يضرب نفس المكان بشكل متكرر، وأحيانًا في تتابع سريع.