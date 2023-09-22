Friday, 22 September 2023 05:55 GMT

صاعقة قوية تنهي حياة اثنين على شاطئ بالمكسيك.. مشهد مروع

9/22/2023 9:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهرت لقطات تم تصويرها على شاطئ في أكويلا، جنوب غرب ميتشواكان بالمكسيك، لحظة إصابة رجل وامرأة بصاعقة برقية مباشرة أدت إلى وفاتهما في الحال في حادث طقس غريب.
وفاة اثنين وإصابة ثالث


و تم تداول هذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صعق نفس البرق لشخصين وإصابة ثالث أثناء تنزههم بشاطئ مكسيكي.

وأوضحت السلطات المكسيكية أن الشخصين اللذين أصيبا بصاعقة برق قاتلة كانا سائحة وبائع أرجوحات الشواطئ؛ وتوفيت المرأة على الفور ثم توفى البائع بعدها، بينما أصيب شخص ثالث لكنه نجا، بحسب موقع ديلي ستار.
ووفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البرق لا يضرب نفس المكان مرتين أبدًا. وفي الواقع، فإنه يضرب نفس المكان بشكل متكرر، وأحيانًا في تتابع سريع.

MENAFN22092023000208011052ID1107121985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث