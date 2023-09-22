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هل هناك فواكه ممنوعة لمرضى الكوليسترول؟

9/22/2023 8:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- الكوليسترول الضار، عبارة عن ارتفاع في نسب ومعدلات الدهون في شرايين وأوردة الجسم، لذا دائمًا وأبدًا ينصح الأطباء مريض الكوليسترول الضار بتوخي الحذر في تناول وجباته وأطعمته حتى لا تتفاقم حالته سوءًا.

هل هناك فواكه ممنوعة لمرضى الكوليسترول


قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إنه لا يوجد أي نوع من الفواكه يمنع تناوله على مرضى الكوليسترول الضار، حتى ولو كانت نسبة السكريات بها مرتفعة، موضحًا أن السكريات الموجودة في الفواكه، هي سكر فركتوز سريع الحرق، ولا يسبب أي ضرر.
هل الفواكه المجففة ممنوعة لمرضى الكوليسترول؟


أشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الفواكه المجففة غير ممنوعة لمرضى الكوليسترول الضار، مؤكدا أنها لا تتحول لدهون ثلاثية حتى تؤثر بالسلب على صحة مرضى الكوليسترول، بل هي تؤثر سلبًا فقط على مرضى السكري.
وعن فاكهة الأفوكادو، الذي يعد أكثر نوع من الفواكه احتواءًا على الدهون، فأوضح أنه لا يؤثر سلبًا على مرضى الكوليسترول الضار، لأن الدهون الموجودة به غير مشبعة وغير ثلاثية.

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