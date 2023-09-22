رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري
التاريخ
9/22/2023 8:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهَّاب عبدالرزَّاق.
وأكد الخصاونة وعبدالرزاق عُمق العلاقات بين البلدين، التي تحظى برعاية ودعم جلالة الملك عبدالله الثَّاني والرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي.
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