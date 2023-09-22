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رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

9/22/2023 8:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهَّاب عبدالرزَّاق.
وأكد الخصاونة وعبدالرزاق عُمق العلاقات بين البلدين، التي تحظى برعاية ودعم جلالة الملك عبدالله الثَّاني والرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي.

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