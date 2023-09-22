جماهير غفيرة في جنين تشيّع جثمان الشهيد الطفل عبد الله أبو الحسن

وكان الطفل أبو الحسن قد ارتقى فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في البطن، خلال اقتحامها بلدة كفر دان، غرب جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، باتجاه الدوار الرئيسي، بمشاركة آلاف المواطنين، وقد رفع جثمان الشهيد أبو الحسن على الأكتاف، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء شعبنا.

ونقل المشيعون جثمان الشهيد إلى بلدة اليامون، مسقط رأسه، حيث ووري الثرى بعد الصلاة عليه، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل عائلته ومحبيه.

وأكد متحدثون، في كلماتهم، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدين أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.