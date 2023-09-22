لاكتشاف وفهم ذاتك الحقيقية.. خطوات يجب اتباعها

ومن خلال تطوير هذه المهارة، نصبح مجهزين بشكل أفضل لفهم ذواتنا الحقيقية والتفاعل مع العالم من حولنا بطريقة أكثر وضوحًا.

تشير نتائج دراسة أجريت في عام 2016 إلى أن الشعور المتزايد بالوعي الذاتي واكتشاف الذات يمكن أن يحدث تغييرات إيجابية في رفاهية الشخص وسعادته بشكل عام.

ستزودك هذه المقالة بخطوات ومؤشرات مهمة للمساعدة في اكتشاف وفهم ذاتك الحقيقية. باتباع هذه الإرشادات، ستتمكن من الحصول على فهم أوسع وأكثر وعياً لنفسك...

يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بيومياتك على فهم مشاعرك بشكل أفضل وتشجيع التفكير المنتظم. في نهاية كل يوم، حاول تدوين أي أحداث لا تنسى.

بالإضافة إلى تدوين اليوميات، قد يكون من المفيد أيضًا قراءة إدخالات دفتر اليومية القديمة من وقت لآخر حتى تتمكن من رؤية نفسك تتغير وتتطور.

ابحث عن صديق أو فرد من العائلة تثق به واطلب منه أن يقدم لك بعض التعليقات الصادقة عن نفسك، لكن ابتعد عن الأشخاص الذين ينتقدونك ويقوضون شخصيتك.

يمكنك إخبارهم أنك تعمل على أن تصبح أكثر وعياً بنفسك وأنك تريد إجابات صادقة لأسئلتك (بدلاً من الإجابات التي تجعلك تشعر بالرضا عن نفسك).

تذكر أن مفتاح جعل هذه المحادثة مثمرة هو محاولة تجنب اتخاذ موقف دفاعي. استمع قدر المستطاع إلى ما سيقولونه وحاول استيعاب هذه المعلومات الجديدة لتطوير واكتشاف نفسك. قد ترغب أيضاً في التفكير في مدى توافق إجاباتهم مع الطريقة التي ترى بها نفسك، وهو أمر ضروري للغاية.

أحد أهم عناصر الوعي الذاتي هو فهم سبب قيامك بما تفعله. إن فهم جذور سلوكياتك وأفعالك يتطلب فهم قيمك الشخصية. إذا أدركت أن اختياراتك لا تتفق مع قيمك، فقد يكون ذلك علامة على نقص الوعي الذاتي.

لذا قم بإعداد قائمة بجميع قيمك ثم حاول تصنيفها وتضييقها إلى القيم الأكثر أهمية بالنسبة لك.

تتيح لنا قراءة الخيال أن نضع أنفسنا مكان الآخرين، مما يمكن أن يساعدنا على تطوير التعاطف والمهارات الاجتماعية، ووجدت دراسة أجريت عام 2006 أن الأشخاص الذين قرأوا الخيال الأدبي سجلوا درجات أعلى في اختبارات التعاطف والحدة الاجتماعية، وأن يكونوا أكثر وعيًا بذواتهم.

يمكن أن يساعدك التعبير عن الامتنان في اكتساب وعي أعمق بعلاقتك بالعالم من حولك ويساعدك أيضًا على فهم ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك.

إذا كان هناك شيء يجعلك غاضبًا أو منزعجًا فجأة، فبدلاً من الرد، خذ نفسًا عميقًا واسمح لنفسك بالتفكير فيما قد يكون وراء رد فعلك العاطفي غير المحسوب.

فكر في سبب رغبتك في الرد على وجه التحديد وما يمكنك فعله للمساعدة في حل المشكلة بدلاً من تصعيد الموقف