ناديا مغير السرحان والجليل يعلنان عدم خوض مباراتهما

وأكد رئيس نادي مغير السرحان، عبدالله السرحان، "ملتزمون بقرار الأندية بعدم المشاركة" بحسب ما نقلت صفحة النادي عبر فيسبوك.

مدير نادي الجليل، محمد أبو خروب، أكد من جهته، أن الفريق لن يخوض التزاما بقرار الأندية الأخرى البالغ عددها 12 بعدم المشاركة في بطولة الدوري. وقال إن الفريق سيتوجه إلى أرضية الملعب من دون خوض اللقاء، وذلك في تصريح للمملكة.

ومن المقرر أن تلعب المباراة على ملعب الأمير محمد في الزرقاء عند السادسة مساء اليوم.

وتطالب هذه الأندية، اتحاد كرة القدم، بتوفير 200 ألف دينار كمبلغ بدل رعاية.

والخميس، لم تلعب مباراتا الرمثا وسحاب، والحسين مع شباب العقبة في افتتاح الجولة السادسة من البطولة.

ودخل طاقم التحكيم للمباراتين إلى أرضية الملعب من دون أن يدخل لاعبو الفرق الأربعة، ما دفع حكمي المباراتين إلى إطلاق صفارة نهاية اللقاءين.

والخميس، أعلن نادي معان أنه لن يلعب مباراته المقبلة أمام نظيره السلط السبت، التزاما بتعليق مشاركة الأندية في بطولة الدوري.

وحذر الاتحاد في كتابه المرسل للأندية، من مغبة الاستمرار في تعليق المشاركة في بطولة الدوري، تحت طائلة تطبيق عقوبات تصل إلى تغريم كل نادٍ بمبلغ 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التأديبية الصادرة عن الاتحاد للموسم 2023.

وتشير هذه المادة إلى أنه "إذا أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها، أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم مع مراعاة صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (0-3) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك".

وتنص الفقرة 1 على "استبعاد النادي من المسابقة وتشطب كافة نتائجه في البطولة، ويغرم 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى إضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركة في البطولة التي انسحب منها".

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من 4 مواجهات، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، شباب العقبة 5، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين.