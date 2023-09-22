إعادة تدوير أنقاض زلزال الحوز.. اقتراح يتيح تجاوز الفاجعة

وبحسب موقع "هسبرس" المحلي، قال شكيب بن عبدالله، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، إن استخدام المواد الناتجة عن الردوم“خطوة مهمة باعتبارها مواد محلية تتناسب وطبيعة المجال المستخدمة فيه، وتمنحنا بناء إيكولوجيا".

وأوضح "بن عبدالله" أنه لتنفيذ هذا الاستخدام بالطريقة الصحيحة "يجب أن تتم في المقام الأول عملية فرز لهذه المواد وتوظيف الصالحة منها فقط، ثم معالجتها لضمان متانتها".

ولفت إلى أن هذه العملية "سهلة"، ويتم في الوقت الحالي التنسيق والتشاور من أجل ذلك.

واقترح مهنيو البناء والأشغال العمومية، تصنيف الأضرار التي لحقت بالمباني والبنيات التحتية؛ واقتراح تصاميم هندسية مبتكرة وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية؛ وإعداد مسح طبوغرافي وصور طبوغرافية جوية مرجعية للأماكن المتضررة قبل وبعد إزالة الردوم؛ ثم مواكبة السكان وإشراكهم في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية.

ودعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى“دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة في ميدان البناء ومراجعة المعايير التقنية والنصوص المنظمة لسلامة البنيات التحتية والمباني بهدف تعزيز قدرتها على تحمل الزلازل".