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رفع علم فلسطين في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية

9/22/2023 7:14:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) هانغتشو /PNN-جرت صباح اليوم الجمعة، في القرية الرياضية الخاصة بدروة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة بمدينة هانغتشو الصينية، مراسم رفع علم دولة فلسطين وعزف النشيد الوطني، إيذانا بالدخول الرسمي لبعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في الآسياد.

وحضر أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية عبد المجيد حجة، مراسم رفع العلم حيث تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع عمدةِ قريةِ اللاعبين لي هولين.

وشارك أعضاء البعثة الإدارية وعدد من لاعبي ووفود المنتخبات الوطنية المشاركة في الآسياد، في الفعالية التي شهدت عروضا فنية ترحيبا بالدول المشاركة.

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