رفع علم فلسطين في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية

وحضر أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية عبد المجيد حجة، مراسم رفع العلم حيث تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع عمدةِ قريةِ اللاعبين لي هولين.

وشارك أعضاء البعثة الإدارية وعدد من لاعبي ووفود المنتخبات الوطنية المشاركة في الآسياد، في الفعالية التي شهدت عروضا فنية ترحيبا بالدول المشاركة.