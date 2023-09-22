رفع علم فلسطين في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية

رفع علم فلسطين في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/22/2023 7:14:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
هانغتشو /PNN-جرت صباح اليوم الجمعة، في القرية الرياضية الخاصة بدروة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة بمدينة هانغتشو الصينية، مراسم رفع علم دولة فلسطين وعزف النشيد الوطني، إيذانا بالدخول الرسمي لبعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في الآسياد.
وحضر أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية عبد المجيد حجة، مراسم رفع العلم حيث تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع عمدةِ قريةِ اللاعبين لي هولين.
وشارك أعضاء البعثة الإدارية وعدد من لاعبي ووفود المنتخبات الوطنية المشاركة في الآسياد، في الفعالية التي شهدت عروضا فنية ترحيبا بالدول المشاركة.
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