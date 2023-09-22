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انتشال 110 جثث من قتلى الفيضانات في درنة

9/22/2023 7:14:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طرابلس/PNN-ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، بأن رجال الإنقاذ الروس في ليبيا انتشلوا حتى الآن 110 جثث من قتلى الفيضانات.

وقالت الوزارة في بيان لها: "قام المتخصصون، في يوم واحد، برفع وإجلاء 80 جثة، وأصبح ما تم انتشاله في المجموع هو 110 جثث منذ بداية العمل، وقام رجال الإنقاذ بذلك بمشاركة زملاء أتراك بتنفيذ عملية معقدة لإجلاء جثث الموتى".

وأضافت الوزارة: "إن عدة مجموعات من المتخصصين عملت في الموقع، فيما قامت المجموعة الأولى بفحص وسط مدينة درنة، والثانية بأعمال في المنطقة الساحلية ومنطقة المياه، فيما انتشرت مجموعتان أخريان على بعد 25 كيلومترا من المدينة، والتي فيها تم العثور على منطقة بها عدد كبير من الجثث".

وتابعت: "لقد عمل رجال الإنقاذ من الشاطئ بمساعدة معدات التسلق وكذلك في الماء، بينما كانت تيارات المياه الجانبية والرياح وكذلك القمامة والحطام تعرقل عملهم، وقد وصل رجال الإنقاذ الروس أولا إلى الشاطئ على متن قوارب مائية كبيرة، ثم تم نقلهم إلى قوارب صغيرة.

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