جامعة القدس والصحة العالمية تطلقان قاعدة بيانات مكونات الأغذية في شرق المتوسط





أطلقت جامعة القدس والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط قاعدة بيانات مكونات الأغذية في إقليم شرق المتوسط، التي تختص بعلوم الغذاء ومؤشرات وقيم التغذية الصحية وتعمل بالذكاء الاصطناعي.





جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الاجتماع الإقليمي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان بين مسؤولي تنسيق التغذية من الدول الأعضاء لتسريع وتيرة التقدُّم في مجال التغذية، تحت رعاية سمو الأميرة صالحة بنت عاصم الهاشم، وبحضور المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وممثلين عن وزارة الصحة الأردنية، وأعضاء من الدوائر الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.





وتفحص قاعدة بيانات مكونات الأغذية المشهد الغذائي في إقليم شرق المتوسط، وتتاح على شكل كتاب وقاعدة بيانات إلكترونية، ويستطيع المستخدمون عبرها التعرف على مرتسمات المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة في الأغذية التي يتناولها ويعيش عليها الملايين، والوقوف على رؤى حول الأنماط الغذائية، وهو ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات الرعاية الصحية، ورسم السياسات، والتخطيط للتغذية المجتمعية، والأمر لا ينتهي عند الأغذية المستهلكة فقط، بل يمتد إلى تبعاتها على الصحة والعافية والوقاية من الأمراض.





من جانبه، أكد رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك أن هذه المنصة هي قاعدة بيانات تختص بمواضيع التغذية التي تساهم في تطوير القطاع الصحي في منطقة الشرق الأوسط، وتحتوي بيانات القيم الغذائية وأدوات جمع الأبحاث وتحليلها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة مشتركة بين جامعة القدس والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط، وتهدف لتحسين السلوكيات والأنماط الغذائية في المجتمعات عبر إتاحة هذه البيانات للأفراد، والاستفادة منها لتحسين الأنظمة الغذائية والوقاية من الأمراض الناجمة عن السلوكيات الخاطئة.





وأشار مدير مركز القدس للتكنولوجيا وريادة الأعمال-جامعة القدس د. رضوان قصراوي إلى أن الكتاب وقاعدة البيانات هما ثمرة عمل دؤوب اضطلع به باحثون متفانون وعمال ميدانيون وأخصائيو تغذية، والعديد من المساهمين من جامعة القدس ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع آخرين في إقليم شرق المتوسط، ومنهم جامعة الأردن ومعهد الكويت للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية ووزارة الصحة العمانية، وهؤلاء كلهم جمعوا بدقة جداول مكونات الأغذية وحللوها وصاغوها في شكلٍ مناسب للعرض لا تنتهي فائدته عند عرض المعلومات الصحية، بل تشمل أيضًا وضع نقاط مرجعية على مستوى الإقليم.





وقال المستشار الإقليمي للتغذية في منظمة الصحة العالمية د. أيوب الجوالدة "إن قاعدة بيانات مكونات الأغذية، في جوهرها، شهادة على أهمية معلومات التغذية الخاصة بالإقليم تحديدًا، وتهدف إلى تزويد الباحثين والمتخصصين في التغذية ومهنيي الرعاية الصحية وراسمي السياسات ببيانات دقيقة وشاملة وقابلة للتنفيذ عن الأغذية المستهلكة في إقليم شرق المتوسط، ومع زيادة الإصابة بالأمراض غير السارية عالميًّا والاعتراف المتزايد بدور النظام الغذائي في الصحة، اكتسبت هذه البيانات أهمية أكبر من ذي قبل".





يشار إلى أن الاجتماع الإقليمي ينعقد في الفترة ما بين 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2023 في عمّان، ويطلع الخبراء من المقر الرئيسي للمنظمة والمكتب الإقليمي أعضاء الوفود على إرشادات المنظمة ومواردها ذات الصلة وفرص الدعم التقني. كما، سيتشارك هؤلاء الخبرات القطريةَ بشأن تنفيذ السياسات، بالإضافة إلى قصص النجاح والتحديات الأخرى، وسيحددون الاحتياجات القطرية للدعم وفرص التعاون المشترك بين البلدان.