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مضاعفات خطيرة لهذا المرض .. هل يسبب الوفاة؟

9/22/2023 7:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتسبب مرض كرون، في المعاناة من مجموعة أعراض مزعجة، تشمل التورم والتهيج في الجهاز الهضمي، إلى جانب آلام البطن والإسهال وفقدان الوزن ونزيف المستقيم، وهو حالة مرضية يمكن أن تستمر مدى الحياة، ومع ذلك، تساعد العلاجات عادةً في السيطرة على الأعراض.
يوضح في السطور التالية، المضاعفات الصحية لمرض كرون غير المعالج، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today".
ما أسباب مرض كرون؟
لا يوجد سبب معروف لمرض كرون، ولكن هناك عوامل معينة قد تزيد من خطر الإصابة بالحالة، بما في ذلك:
- أمراض المناعة الذاتية: قد تتسبب البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي في قيام جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة الخلايا السليمة.
- الجينات: غالبًا ما ينتشر مرض كرون في العائلات، فإذا كان أحد الوالدين أو الأخوة أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة مصابًا بداء كرون، فقد تكون في خطر متزايد للإصابة به أيضًا.
- التدخين: قد يؤدي تدخين السجائر إلى مضاعفة خطر الإصابة بمرض كرون.
أعراض مرض كرون
يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض كرون من أعراض شديدة تتزايد حدتها في فترات معينة، ثم تليها فترات من عدم وجود أعراض أو أعراض خفيفة جدًا، وقد تشمل الأعراض التي قد تكون لديك ما يلي:
- آلام في البطن.
- الإسهال المزمن .
- الشعور بالامتلاء.
- الحمى .
- فقدان الشهية.
- فقدان الوزن.
- علامات جلدية غير طبيعية.
- الشقوق الشرجية .
- الناسور الشرجي.
- نزيف المستقيم.
مضاعفات مرض كرون
يمكن أن يؤدي مرض كرون إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:
- الخراجات: تتشكل جيوب مملوءة بالقيح في الجهاز الهضمي أو البطن.
- انسداد الأمعاء: يمكن للأنسجة الندبية الناتجة عن الالتهاب أو النواسير أو الأمعاء الضيقة أن تسد الأمعاء جزئيًا أو كليًا، حيث تتراكم النفايات والغازات، ويتطلب الانسداد في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة إجراء عملية جراحية.
- سرطان القولون: يزيد مرض كرون في الأمعاء الغليظة من خطر الإصابة بسرطان القولون .
- النواسير: يمكن أن يسبب مرض التهاب الأمعاء (IBD) فتحات غير طبيعية تشبه النفق، تسمى النواسير، في جدران الأمعاء، ويمكن أن تصاب هذه النواسير بالعدوى في بعض الأحيان.
- سوء التغذية: الإسهال المزمن يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية، وإحدى المشاكل الشائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض كرون هي نقص الحديد، ويمكن أن يؤدي القليل جدًا من الحديد إلى فقر الدم، حيث يحدث انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء، عندما لا تتمكن الأعضاء من الحصول على كمية كافية من الأكسجين.
- القرحة: يمكن أن تتشكل قروح مفتوحة في الفم أو المعدة أو المستقيم.

متى يجب أن تذهب للطبيب عند ظهور أعراض مرض كرون؟
يجب على الشخص المصاب بمرض كرون الذهاب للطبيب المختص على الفور عند ظهور الأعراض التالية:
- دم في البراز.
- الإمساك .
- فقدان الوزن الشديد.
- الحمى.
- عدم القدرة على إخراج الغازات.
- الغثيان والقيء.
- ألم شديد في البطن.
- الإسهال الذي لا يمكن السيطرة عليه.
- الضعف أو التعب الذي قد يكون من علامات فقر الدم.
الكونسلتو

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