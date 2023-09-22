50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
التاريخ
9/22/2023 7:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وفا
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