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الاسترليني يواصل التراجع مقابل الدولار

9/22/2023 7:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل الجنيه الاسترليني تراجعه اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو) .


ووفق التقارير التي تم تداولها من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم أمام العملتين عند 224ر1 دولار و 15ر1 يورو.


وجاء تواصل انخفاض الاسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة ثابتا عند 25ر5 بالمئة يوم أمس الخميس، وعلى الرغم من البيانات الرسمية التي نشرت اليوم الجمعة وأظهرت تعافي مبيعات التجزئة البريطانية خلال شهر آب الماضي.

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