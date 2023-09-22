الاسترليني يواصل التراجع مقابل الدولار
التاريخ
9/22/2023 7:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- واصل الجنيه الاسترليني تراجعه اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو) .
ووفق التقارير التي تم تداولها من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم أمام العملتين عند 224ر1 دولار و 15ر1 يورو.
وجاء تواصل انخفاض الاسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة ثابتا عند 25ر5 بالمئة يوم أمس الخميس، وعلى الرغم من البيانات الرسمية التي نشرت اليوم الجمعة وأظهرت تعافي مبيعات التجزئة البريطانية خلال شهر آب الماضي.
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