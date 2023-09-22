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الصفدي يبحث مع مسؤول أممي آليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري

9/22/2023 6:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الجمعة.
وبحث المسؤولان في اجتماع عقد، الخميس، الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وآليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري، وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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