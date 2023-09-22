الصفدي يبحث مع مسؤول أممي آليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري

الصفدي يبحث مع مسؤول أممي آليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري
التاريخ
9/22/2023 6:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الجمعة.
وبحث المسؤولان في اجتماع عقد، الخميس، الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وآليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري، وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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