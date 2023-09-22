وزير الزراعة ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الزراعة ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
التاريخ
9/22/2023 6:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد عبد الحفيظ هني، سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً ما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي.
جاء ذلك على هامش زيارة المهندس الحنيفات على رأس وفد من المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات إلى الجزائر بدعوة من وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد عبد الحفيظ هني.
وأكد الحنيفات أهمية هذه الزيارة التي تأتي استكمالا لمباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتفعيل اللقاءات الأخوية وترجمتها إلى مصالح مشتركة، مشيراً إلى أهمية تحقيق الشراكة بين الأردن والجزائر وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
كما أكد الحنيفات ضرورة استدامة اللقاءات للتعرف على فرص الاستثمار في البلدين الشقيقين من أجل زيادة الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مثل المناخ وتوفر المياه ونقل التكنولوجيا والخبرات، وجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي .
من جانبه، أكد الوزير الجزائري حرص حكومة بلاده على تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتقديم الفرص لإقامة المشاريع على المستوى الوطني والارتقاء بمستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وبما يحقق المصالح المشتركة.
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