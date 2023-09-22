وزير الزراعة ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك



كما أكد الحنيفات ضرورة استدامة اللقاءات للتعرف على فرص الاستثمار في البلدين الشقيقين من أجل زيادة الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مثل المناخ وتوفر المياه ونقل التكنولوجيا والخبرات، وجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي .



من جانبه، أكد الوزير الجزائري حرص حكومة بلاده على تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتقديم الفرص لإقامة المشاريع على المستوى الوطني والارتقاء بمستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وبما يحقق المصالح المشتركة.

