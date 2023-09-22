الشؤون المدنية: الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد بلال قدح مساء اليوم

الشؤون المدنية: الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد بلال قدح مساء اليوم
التاريخ
9/22/2023 6:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم، مساء اليوم الجمعة استلام جثمان الشهيد بلال إبراهيم حسني قدح (33 عاما) من قرية شقبا، غرب رام الله.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه وضمن متابعتها الحثيثة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم اليوم استلام جثمان الشهيد قدح من قبل طواقم الهيئة وذوي الشهيد.
يذكر أن الشاب بلال قدح استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 10/7/2023.
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