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الشؤون المدنية: الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد بلال قدح مساء اليوم

9/22/2023 6:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم، مساء اليوم الجمعة استلام جثمان الشهيد بلال إبراهيم حسني قدح (33 عاما) من قرية شقبا، غرب رام الله.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه وضمن متابعتها الحثيثة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم اليوم استلام جثمان الشهيد قدح من قبل طواقم الهيئة وذوي الشهيد.

يذكر أن الشاب بلال قدح استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 10/7/2023.

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