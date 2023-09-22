فتوح: حكومة الاحتلال تمعن في إجرامها بحق الشعب الفلسطيني

فتوح: حكومة الاحتلال تمعن في إجرامها بحق الشعب الفلسطيني
التاريخ
9/22/2023 6:11:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن عدوان جيش الاحتلال الفاشي على بلدة كفر دان غرب جنين صباح اليوم واغتيال المواطن عبدالله أبو الحسن، دليل على إمعان حكومة نتنياهو العنصرية في المضي قدما ببرنامجها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح، في بيان، اليوم الجمعة، أن عمليات الإعدام والاغتيال اليومية ومداهمة البلدات والقرى الآمنة وترويع النساء والأطفال بشكل إرهابي، هي سياسة هدفها التضييق والضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم، ضمن خطة حكومة اليمين الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهويدها، التي تنفذ تحت أعين ومراقبة المجتمع الدولي.
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