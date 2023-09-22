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فتوح: حكومة الاحتلال تمعن في إجرامها بحق الشعب الفلسطيني

9/22/2023 6:11:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن عدوان جيش الاحتلال الفاشي على بلدة كفر دان غرب جنين صباح اليوم واغتيال المواطن عبدالله أبو الحسن، دليل على إمعان حكومة نتنياهو العنصرية في المضي قدما ببرنامجها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح، في بيان، اليوم الجمعة، أن عمليات الإعدام والاغتيال اليومية ومداهمة البلدات والقرى الآمنة وترويع النساء والأطفال بشكل إرهابي، هي سياسة هدفها التضييق والضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم، ضمن خطة حكومة اليمين الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهويدها، التي تنفذ تحت أعين ومراقبة المجتمع الدولي.

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