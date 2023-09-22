5 فئات من الناس ممنوعون من تناول الحليب

5 فئات من الناس ممنوعون من تناول الحليب
التاريخ
9/22/2023 6:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعتبر الحليب من المشروبات المشهورة لدى الكثير من الناس، وذلك بسبب طعمه المميز واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية. وهو مصدر جيد للكالسيوم والبروتين والفيتامينات الأخرى.
لكن هناك بعض الأشخاص يُمنعون من تناوله، لأنه يسبب لهم مضاعفات صحية، بحسب ما ورد في موقعي“Insider” وMedicalnewstoday.
– المرضى الذين يعانون من حساسية الحليب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يسبب شرب الحليب أعراضًا، بما في ذلك القيء والإسهال والقشعريرة.
– الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يساعد الحليب على تحفيز مجموعة الغدد التي تنتج إفرازات البشرة الدهنية الطبيعية، مما يزيد من تفاقم أعراض حب الشباب لدى المصابين.
– من يعانون من حساسية الكازين الكازين هو بروتين موجود في الحليب. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكازين، فإن تناوله يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجهاز الهضمي وفي جميع أنحاء الجسم.
– من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تناول الحليب للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الإسهال.
– مرضى الوزن الزائد بسبب احتوائه على كمية عالية من الدهون، مما يجعله من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة الزائدة.
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