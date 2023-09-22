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5 فئات من الناس ممنوعون من تناول الحليب

9/22/2023 6:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعتبر الحليب من المشروبات المشهورة لدى الكثير من الناس، وذلك بسبب طعمه المميز واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية. وهو مصدر جيد للكالسيوم والبروتين والفيتامينات الأخرى.

لكن هناك بعض الأشخاص يُمنعون من تناوله، لأنه يسبب لهم مضاعفات صحية، بحسب ما ورد في موقعي“Insider” وMedicalnewstoday.

– المرضى الذين يعانون من حساسية الحليب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يسبب شرب الحليب أعراضًا، بما في ذلك القيء والإسهال والقشعريرة.

– الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يساعد الحليب على تحفيز مجموعة الغدد التي تنتج إفرازات البشرة الدهنية الطبيعية، مما يزيد من تفاقم أعراض حب الشباب لدى المصابين.

– من يعانون من حساسية الكازين الكازين هو بروتين موجود في الحليب. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكازين، فإن تناوله يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجهاز الهضمي وفي جميع أنحاء الجسم.

– من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تناول الحليب للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الإسهال.

– مرضى الوزن الزائد بسبب احتوائه على كمية عالية من الدهون، مما يجعله من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة الزائدة.

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