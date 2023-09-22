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الثقافة: فيلم باي باي طبريا يمثل فلسطين في أوسكار 2024‎

9/22/2023 5:14:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أعلنت وزارة الثقافة عن ترشيح فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سويلم، لتمثيل فلسطين رسمياً عن فئة الفيلم الدوليالطويل لجوائز "الأوسكار" في دورتها السادسة والتسعين للعام 2024.
جاء ذلك إثر جلسة التقييم والتداول التي نظمتها الوزارة، وهي الجهة المخولة بتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصورالمتحركة (الأوسكار)، بناء على تنسيب لجنة مهنية مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني مكلفة من قبل الوزارة،

بحيث وقع الاختيار على فيلم "باي باي طبريا" الذي شهد عرضه العالمي الأول في (مهرجان البندقية السينمائي الدولي) في دورته الثمانين خلال شهر أيلول 2023، تبعه العرض الثاني في (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي) في دورته الثامنة والأربعين في الشهر ذاته من العام الجاري.
ويتناول الفيلم في إطار وثائقي خاص رحلة بحث تقوم بها المخرجة في جذورها وهويتها مسلطة الضوء على ماهية العائلةوالوطن من خلال قصة إنسانية عالمية تدور حول الفقدان والحنين.
ومن الجدير بالذكر أن فيلم "باي باي طبريا" يعد الفيلم الطويل الثاني للمخرجة بعد فيلمها الأول "جزائرهم" 2020 الذي تنافس وحصل على جوائز في مهرجانات سينمائية إقليمية وعالمية.

وبهذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت بستة عشر فيلماً لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقاً) منذ العام2003 وحتى اليوم.

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