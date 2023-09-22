الثقافة: فيلم باي باي طبريا يمثل فلسطين في أوسكار 2024‎

الثقافة: فيلم باي باي طبريا يمثل فلسطين في أوسكار 2024
التاريخ
9/22/2023 5:14:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أعلنت وزارة الثقافة عن ترشيح فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سويلم، لتمثيل فلسطين رسمياً عن فئة الفيلم الدوليالطويل لجوائز "الأوسكار" في دورتها السادسة والتسعين للعام 2024.
جاء ذلك إثر جلسة التقييم والتداول التي نظمتها الوزارة، وهي الجهة المخولة بتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصورالمتحركة (الأوسكار)، بناء على تنسيب لجنة مهنية مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني مكلفة من قبل الوزارة،
بحيث وقع الاختيار على فيلم "باي باي طبريا" الذي شهد عرضه العالمي الأول في (مهرجان البندقية السينمائي الدولي) في دورته الثمانين خلال شهر أيلول 2023، تبعه العرض الثاني في (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي) في دورته الثامنة والأربعين في الشهر ذاته من العام الجاري.
ويتناول الفيلم في إطار وثائقي خاص رحلة بحث تقوم بها المخرجة في جذورها وهويتها مسلطة الضوء على ماهية العائلةوالوطن من خلال قصة إنسانية عالمية تدور حول الفقدان والحنين.
ومن الجدير بالذكر أن فيلم "باي باي طبريا" يعد الفيلم الطويل الثاني للمخرجة بعد فيلمها الأول "جزائرهم" 2020 الذي تنافس وحصل على جوائز في مهرجانات سينمائية إقليمية وعالمية.
وبهذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت بستة عشر فيلماً لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقاً) منذ العام2003 وحتى اليوم.
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