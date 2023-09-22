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مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس

9/22/2023 5:14:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-اقتلع مستوطنون، صباح اليوم الجمعة عشرات أشتال الزيتون، من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتلعوا عشرات أشتال الزيتون ودمروا معدات زراعية في أرض تقع بمنطقة السهل الشرقي في القرية، تعود ملكيتها للمواطن محمد سعيد موسى.

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