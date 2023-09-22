مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس
التاريخ
9/22/2023 5:14:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN-اقتلع مستوطنون، صباح اليوم الجمعة عشرات أشتال الزيتون، من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتلعوا عشرات أشتال الزيتون ودمروا معدات زراعية في أرض تقع بمنطقة السهل الشرقي في القرية، تعود ملكيتها للمواطن محمد سعيد موسى.
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