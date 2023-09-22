تمهيدا للاستيلاء عليها:مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية

تمهيدا للاستيلاء عليها:مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية
التاريخ
9/22/2023 5:14:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الأغوار/PNN-أقدم مستوطنون اليوم الجمعة، على تسييج مساحات من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين شرعوا منذ ساعات الصباح بتسييج أراض إلى الجنوب من تجمع عين الحلوة بالأغوار، على طول 3 كيلومترات.
يذكر أن المستوطنين عملوا على تسييج مساحات رعوية في العديد من مناطق الأغوار منذ بداية العام الحالي، واستولوا بذلك على آلاف الدونمات الرعوية.
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