تمهيدا للاستيلاء عليها:مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين شرعوا منذ ساعات الصباح بتسييج أراض إلى الجنوب من تجمع عين الحلوة بالأغوار، على طول 3 كيلومترات.

يذكر أن المستوطنين عملوا على تسييج مساحات رعوية في العديد من مناطق الأغوار منذ بداية العام الحالي، واستولوا بذلك على آلاف الدونمات الرعوية.