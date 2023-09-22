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تمهيدا للاستيلاء عليها:مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية

9/22/2023 5:14:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN-أقدم مستوطنون اليوم الجمعة، على تسييج مساحات من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين شرعوا منذ ساعات الصباح بتسييج أراض إلى الجنوب من تجمع عين الحلوة بالأغوار، على طول 3 كيلومترات.

يذكر أن المستوطنين عملوا على تسييج مساحات رعوية في العديد من مناطق الأغوار منذ بداية العام الحالي، واستولوا بذلك على آلاف الدونمات الرعوية.

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