الاحتلال يعتقل شابا من تعنك والقدس وينكل بمزارعين غرب جنين
التاريخ
9/22/2023 5:14:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من قرية تعنك غرب جنين ونكلت بمزارعين في بلدة يعبد غرب جنين، واقتحمت عدة قرى وبلدات في المحافظة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قسام فهد حسين من تعنك، أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مفترق بلدة عرابة .
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب مساء أمس على المواطنين فتحي عمر حجار، وجهاد تيسير البرق، واحتجزت جرافة وسائقها ومنعتهم من استصلاح أراض في بلدة يعبد.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: كفيرت، والعرقة، وكفر قود، ورمانة، وزبوبا، وفقوعة، وجلبون، في محافظة جنين.
ومن القدس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية، شرق المدينة؛ واعتقلت سامر المكحل بعد مداهمه منزله في حي الإسكان، إضافة لمداهمة عدة منازل والاعتداء على ساكنيها والاستيلاء على تسجيلات كاميرات منها.
MENAFN22092023000205011050ID1107119559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.