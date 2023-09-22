الاحتلال يعتقل شابا من تعنك والقدس وينكل بمزارعين غرب جنين

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قسام فهد حسين من تعنك، أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مفترق بلدة عرابة .

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب مساء أمس على المواطنين فتحي عمر حجار، وجهاد تيسير البرق، واحتجزت جرافة وسائقها ومنعتهم من استصلاح أراض في بلدة يعبد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: كفيرت، والعرقة، وكفر قود، ورمانة، وزبوبا، وفقوعة، وجلبون، في محافظة جنين.

ومن القدس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية، شرق المدينة؛ واعتقلت سامر المكحل بعد مداهمه منزله في حي الإسكان، إضافة لمداهمة عدة منازل والاعتداء على ساكنيها والاستيلاء على تسجيلات كاميرات منها.



