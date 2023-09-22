Friday, 22 September 2023 01:59 GMT

الاحتلال يعتقل شابا من تعنك والقدس وينكل بمزارعين غرب جنين

9/22/2023 5:14:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من قرية تعنك غرب جنين ونكلت بمزارعين في بلدة يعبد غرب جنين، واقتحمت عدة قرى وبلدات في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قسام فهد حسين من تعنك، أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مفترق بلدة عرابة .

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب مساء أمس على المواطنين فتحي عمر حجار، وجهاد تيسير البرق، واحتجزت جرافة وسائقها ومنعتهم من استصلاح أراض في بلدة يعبد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: كفيرت، والعرقة، وكفر قود، ورمانة، وزبوبا، وفقوعة، وجلبون، في محافظة جنين.

ومن القدس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية، شرق المدينة؛ واعتقلت سامر المكحل بعد مداهمه منزله في حي الإسكان، إضافة لمداهمة عدة منازل والاعتداء على ساكنيها والاستيلاء على تسجيلات كاميرات منها.


MENAFN22092023000205011050ID1107119559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث