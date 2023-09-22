ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم
التاريخ
9/22/2023 5:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق وبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55% إلى 90.12 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 93.65 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات النفط في "كوشينج"، الذي يعد أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة، إلى 22.9 مليون برميل، وواصلت بذلك المخزونات انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي.
روسيا اليوم
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