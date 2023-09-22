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ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

9/22/2023 5:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق وبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55% إلى 90.12 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 93.65 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات النفط في "كوشينج"، الذي يعد أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة، إلى 22.9 مليون برميل، وواصلت بذلك المخزونات انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي.


روسيا اليوم


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