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بهذا الموعد .. السماء تتزين بآخر قمر عملاق للعام الحالي

9/22/2023 5:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يستعد عشاق الفلك لاستقبال آخر قمر عملاق لعام 2023، خلال الأسبوع المقبل، والذي يحمل اسم "قمر الحصاد".
وسيزين البدر العملاق سماء الأرض يوم الجمعة 29 سبتمبر، حيث سيبدو القمر المكتمل أقرب وأكثر إشراقا من البدر المعتاد.
والقمر العملاق هو نوع من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% من القمر المكتمل النموذجي خلال أشهر العام. وذلك لأنه يقع في أقرب نقطة له من الأرض، والتي تسمى الحضيض، وفقا لوكالة ناسا.
ويحمل بدر هذا الشهر اسم "قمر الحصاد"، والذي يعرف بأنه اكتمال القمر الذي يحدث مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، وهذا يعني بالتأكيد نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف.
ويطلق عليه اسم "قمر الحصاد" لأنه يحدث عندما يكون المزارعون في نصف الكرة الشمالي مستعدين لحصاد محاصيلهم قبل حلول الشتاء.
وسيكون أفضل وقت لرؤية "قمر الحصاد العملاق" هو عند طلوع القمر. ويمكن أن تظهر أقمار الحصاد باللون الأصفر الغامق، أو البرتقالي، أو الأحمر، خاصة عندما تصعد لأول مرة من الأفق.
وعندما يكون القمر قريبا من الأفق، كما هو الحال أثناء طلوعه، يمكن للأجسام أمامه، مثل الأشجار والصخور أن توفر إحساسا بالحجم الهائل للقمر العملاق.
ونتيجة لذلك، يبدو القمر أكبر حجما في هذا الوقت تقريبا من أي قمر آخر، وفقا لوكالة ناسا.
ويأتي هذا الحدث الفلكي المثير بعد وقت قصير من ظهور قمرين عملاقين آخرين في السماء في أغسطس الماضي، وكان أحدهما يعرف باسم القمر الأزرق العملاق النادر.
وعادة ما يكون هناك 12 قمرا مكتملا في العام، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك 13 بدرا.

روسيا اليوم


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