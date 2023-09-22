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بالفيديو.. هكذا احتفل رونالدو باليوم الوطني السعودي

9/22/2023 5:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة زملائه في فريق النصر باليوم الوطني السعودي الـ93.
ويحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني غدا السبت، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لإحياء التراث الوطني وتعريف العالم بتاريخ السعودية.
ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية.
وأظهر المقطع قائد الفريق كريستيانو رونالدو وهو يرتدي "البشت" و"الشماغ" ويمسك بالسيف، فيما كانت الموسيقى التصويرية عبارة عن أنغام شعبية تقليدية.
وكان "الدون" مرفوقا بجميع نجوم نادي النصر، وهم يرتدون الزي السعودي.
وأرفق النادي الفيديو بتغريدة جاء فيها: "وطن لأبنائه وللعالم. هنا نحلم ونحقق".
وانتشر المقطع على نطاق واسع، وحقق في أقل من 10 ساعات أكثر من 18 مليون مشاهدة على صفحة النصر الرسمية.


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