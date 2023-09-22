منحة ألمانية للأردن بقيمة 22.4 مليون يورو



وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الجمعة، فإن هذه المنحة والمقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، يأتي ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.



وقالت طوقان، إن هذه المنحة تأتي ضمن جملة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الألمانية لدعم تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لتسريع الوصول إلى التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين، وبما لا يؤثر على جودة التعليم للطلبة الأردنيين، وذلك في إطار التعامل مع التداعيات المستمرة للأزمة السورية على مختلف القطاعات في المملكة.



وأعربت طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على استمرارها في دعم الأردن في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية التي تسهم مساعداتها بدعم القطاعات الحيوية كالتعليم والتشغيل والمياه والصرف الصحي، وكذلك في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى جهودها في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الناجمة عن أعباء أزمة اللجوء السوري.



من جانبه، أشاد السفير الألماني بالجهود التنموية والإصلاحية في المملكة ودورها في استضافة اللاجئين السوريين خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام جمهورية ألمانيا بدعم الأردن للتغلب على مختلف التحديات التي تواجهه.

