الأرصاد: استقرار تام بالأحوال الجوية.. والعظمى فى القاهرة الكبرى 33 درجة





وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «مازلنا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر حيث تحجب جزءً من أشعة الشمس وتلطف الأجواء بشكل كبير وهو ما يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة».





وتابعت: «تقليل الإحساس بنسب الرطوبة يجعلنا نشعر بالانخفاض في قيم الحرارة والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة ومع شدة الإشعاع الشمسي، سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد وجنوب سيناء».





وأوضحت، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث انخفاض في قيم الحرارة نشعر به بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغرى على المناطق الشمالية تكون بين 23 إلى 24 درجة مئوية، والأجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية.