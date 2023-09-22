سمير طنطاوى: تقديم مراجعة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات فى Cop28

وقال الدكتور سمير طنطاوى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم ، إن هذه المراجعة هى الاولى من نوعها و هو الاجتماع الاول لها حيث سيتم خلال هذه المراجعة مناقشة مساهمات الدول التى تم تقديمها من خلال تقارير المساهمات الوطنية التزاما بإتفاق باريس وسيعرض كذلك التقرير الفنى الذى قامت بإعداده الامم المتحدة ويوضح مدى التزام الدول بالهدف المنصوص عليه فى اتفاق باريس وهو الحد من ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوى لاقل من درجتين.

وأضاف طنطاوى أنه تم إصدار التقرير ونشره على الموقع الالكترونى للاتفاقية ولكن نتائجة تشير الى أن هناك تحديات كبيرة أمام دول العالم من أجل الوصول الى الهدف المنشود وهو الحد من ارتفاع درجات الحرارة الى اقل من درجتين بحلول عام 2030

وهو ما يعنى أنه

على دول العالم تخفيض انبعاثاتها حوالى 46% من مقارنة بإنبعاثات عام 2019 وتحقيق هذا الهدف فى فترة زمنية حوالى ٧ سنوات تحدى كبير جدا .

وأشار طنطاوى فى هذا الصدد الى ان مؤتمر المناخ بالامارات سوف يضع أمام العالم مسؤولياته فيما يخص قضية التغيرات المناخية خاصة وأن الامر أصبح قضية مصيرية للكوكب وللاجيال الحالية والقادمة ..لافتا الى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة حازمة وحاسمة من أجل الخفض الفورى لغازات الاحتباس الحرارى والتخارج الكامل من الوقود الاحفورى والتوجه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة واستحدام انواع الوقود البديل .

وأوضح طنطاوى أن الموضوع

الاخر الهام الذى سيتناوله المؤتمر هو موضوع تمويل المناخ حيث سيتم استكمال مناقشة صندوق الخسائر والاضرار الذى تم التوافق عليه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 27 وستقوم اللجنة المعنية بدراسة الامر وعرض نتائج اجتماعاتها الاربعة التى ستعقد وصولا الى cop 28 والنظر فى مستقبل هذه اللجنة..لافتا الى أن صندوق الخسائر والاضرار مثله مثل الصناديق السابقة التى تم التوافق عليها من حيث الموافقة عليها

فى إحدى المؤتمرات الرسمية ثم قيام الفرق التفاوضية بالعمل على دراسة آليه تشغيل هذه الصناديق وآلية الحصول على التمويل من الدول المختلفة ومصادر التمويل التى تستغرق

من ٤ الى ٥ سنوات أو اكثر لذلك فان صندوق الخسائر والاضرار على الرغم من أهميته وأهمية تفعيله فى أسرع وقت ولكنه سيواجه تحديات كبيرة نظرا لوجود العديد من المشاكل التقنية لدى بعض الاطراف التفاوضية .



