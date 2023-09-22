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وزير الأوقاف: صكوك الإطعام تخطت 36.5 مليون بزيادة 7500 صك عن العام الماضى

9/22/2023 4:27:30 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف
عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن صكوك الإطعام تتجاوز 36 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى، ومازال العطاء متصلا.

ووصل الشهر الماضى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، ديوان عام محافظة القليوبية، وكان فى استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك للمشاركة فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى ال155 والذى يتزامن مع ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.

وبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحى بالقليوبية، موضحا أنه سبق وتسلمت محافظة القليوبية 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحى بعد عيد الأضحى المبارك وحتى الأن، ليصل الإجمالى حتى الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحى بالقليوبية، وجرى تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية لتوزيعها على الأسر المستحقة.

وبدوره أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المحافظة استقبلت حتى الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحى عقب عيد الأضحى المبارك وحتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت 86 طنا من لحوم صكوك الأضاحى من الوزارة العام الماضي، وجرى توزيعها من قبل مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، على الأسر المستحقة من خلال قاعدة بيانات وكشوف اجتماعية ليحيوا حياة كريمة.

ويشهد عدد من الوزراء ومفتى الجمهورية، ومحافظى القليوبية السابقين، احتفالية المحافظة بعيد القومى الـ155، والذى يأتى فى الـ30 من أغسطس كل عام فى ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.


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