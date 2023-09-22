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سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا على الضفة الغربية ومعابر غزة

9/22/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر فى قطاع غزة، يومى الأحد والاثنين المقبلين، بذريعة الأعياد اليهودية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم الأحد المقبل وحتى مساء الاثنين، لمدة يومين، تزامنا مع "يوم الغفران".

كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7
أكتوبر المقبل.

ويتزامن الإغلاق مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.



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