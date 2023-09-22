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وزير خارجية لبنان: ملتزمون بتأمين الحماية للمقار الدبلوماسية

9/22/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال
بلبنان الدكتور عبدالله بوحبيب، على التزام لبنان بتأمين الحماية اللازمة للمقار الديبلوماسية الاجنبية بما يتوافق مع إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفق الوكالة المركزية لإعلام لبنان .

كما أدان الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأمريكية ببيروت، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه بالسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا،
وشدد على ضرورة محاسبة الفاعلين وتطبيق أشد العقوبات بحق الجناة.
وكان متحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت قد أفاد، الخميس الماضى، بوقوع إطلاق نار على المنشأة الدبلوماسية، دون إصابات. وقال جيك نيلسون لوكالة "رويترز" إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.
وأوضح أنه "عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية".
وتابع: "لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".
وتمتلك واشنطن مجمعا دبلوماسيا ضخما في لبنان، يقع على بعد حوالي 13 كيلومترًا من وسط العاصمة بيروت، وتم بناؤه على موقع السفارة الحالية، ويبدو وكأنه مدينة بحد ذاتها.

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