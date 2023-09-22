Friday, 22 September 2023 11:58 GMT

السوداني: العلاقة بين العراق وأمريكا لا يمكن أن تبقى محصورة في الجانب الأمني

9/22/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى محصورة في الجانب الأمني.



وشدد السوداني -حسبما أفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم /الجمعة/- خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، على أن العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء للشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".



وأشار السوداني إلى أن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة".



ودعا رئيس الوزراء العراقي، جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق؛ لوضع الحلول لها، منوها بأن الحكومة أعلنت عن 11 حقل ورقعة استكشافية في محافظات الأنبار ونينوى والنجف، وهي تضم الغاز الطبيعي الذي سيستثمر لأول مرة في تاريخ العراق.



وأوضح أن حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنويا، ما يمثل الإنتاج الوطني فقط 10%، والباقي يتم استيراده، حيث أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم منتجي الأدوية، واليوم هناك أكثر من 245 طلباً لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الأدوية.".



وأوضح أن الحكومة العراقية تتجه بقوة نحو استخدام تقنيات الري الحديثة، لمواجهة شحة المياه، لافتا إلى وجود مساحات صالحة للزراعة وبيئة جاذبة لكنها بحاجة لتقنيات وشركات متخصصة تطور هذا القطاع، مبينا في الوقت ذاته، أنه تم إبرام عقود مع شركات إماراتية وصينية وعراقية لإنشاء محطات طاقة شمسية، فضلا عن إبرام عقدا مع شركة توتال لتوليد 1000 ميجا واط من الطاقة الشمسية.









MENAFN22092023000132011024ID1107119204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث