الرى: تنظيم 5 دورات تدريبية بالمركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخى





قال سويلم، إنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN ، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة (23) متدربا أفريقيا و(55) متدربا مصريا، وذلك خلال الفترة من 2 مايو الى 13 أغسطس الماضى، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" بمشاركة (15) من المتدربين الأفارقة خلال الفترة من (11 - 21) يونيو الماضى .

ومن المقرر أن يتم عقد دورة تدريبية قريبا تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة (20) متدربا أفريقيا و(15) متدربا مصريا خلال الفترة من 24 سبتمبر الى 12 أكتوبر، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه والمناخ" بمشاركة (20) متدربا أفريقيا خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة مخاطر الفيضان" بمشاركة (20) متدربا أفريقيا خلال الفترة من (14 - 25) يناير 2024 .

كما استعرض سويلم الموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة .

وفى إطار تنفيذ المشروع.. فقد تم تصميم 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه، وذلك بعد تحديد الاحتياجات التدريبية

للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب 389 متدربا بشكل فعلى، وعدد 875 متدربا عن بعد .

وقد تم تحت مظلة المشروع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمشاركين من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة ، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة خلال الفترة من يوم 4 يونيو الى 13 يوليو بمشاركة (40) متدربا، كما تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" خلال الفترة من 4 يوليو الى 2 أغسطس

لمدة 4 أسابيع بمشاركة (50) متدربا، كما ينعقد حالياً دورة تدريبية تحت عنوان "حوكمة المياه" خلال الفترة من 28 أغسطس الى 9 أكتوبر بمشاركة (33) متدربا .

جدير بالذكرن أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (6000) متدرب مصرى و(200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً)، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية

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