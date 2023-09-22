رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بباريس





وتضمنت الزيارة الميدانية، زيارة مستشفيات إدولف دو روتشيلد HOPITAL FONDATION Adolphe de ROTHSCHILD، ومستشفيات IMM مونترباس، وقد استقبلهم خلال الزيارة البروفيسور فابريس فيريلي، المدير العام لمستشفيات مؤسسة إدولف دو روتشيلد، والسيدة راميلا بنبيتكا، منسقة التعاون الدولي بمستشفيات IMM.





وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مستشفيات إدولف دو روتشيلد من أكبر المراكز المتخصصة في العالم في جراحات العيون وجراحات أورام المخ والرأس والرقبة، كما لفت إلى أن مستشفيات IMM مونترباس من أكبر المراكز المتخصصة في علاج مرضى الأورام بفرنسا.





واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، على أحدث التقنيات والإبتكارات الطبية في علاج المرضى في مجالات طبية متنوعة،

كما قام بزيارة أقسام الطوارئ والاستقبال، وغرف العمليات، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية ومواكبة أحدث التطورات العالمية.





وتابع السبكي: أنه خلال الزيارة تم الاتفاق على التعاون في تدريب ونقل الخبرات للأطقم الطبية بالمجمع الطبي بالسويس والمقرر تشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، كما أشار إلى دراسة إبرام اتفاقيات توأمة مع عدد من المستشفيات الفرنسية لنقل الخبرات الطبية والعلمية المتقدمة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في العديد من التخصصات، وأضاف أنه تمت دعوة الجانب الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، المقرر عقده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل.





وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون الدولي، والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية، وأشار إلى أن التعاون الصحي بين مصر وفرنسا سيشهد تقدمًا وتطورًا في المستقبل، مما سيسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتعزيز القدرات الطبية والعلمية للكوادر الطبية المصرية.





ولفت السبكي، إلى أن مصر تسعى جاهدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق الشمولية والتميز في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أعرب عن ثقته في أن التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا سيعزز من إمكانات القطاع الصحي في البلدين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.





وتجدر الإشارة، إلى أن زيارة الدكتور أحمد السبكي، إلى فرنسا، شملت مشاركته ضمن وفد مصري رفيع المستوى، في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في الرعاية الصحية 2023، واستعراض تجربة مصر الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية ونماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتشجيع الاستثمار الصحي في مصر.