دول مجموعة الأربع تتعهد بمحاولة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزراء خارجية الدول الأربع المعروفة باسم مجموعة الأربع اجتمعوا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الدول تسعى من أجل الحصول على مقاعد دائمة في المجلس.

وأضافت القناة أن وزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" ونظرائها من الدول الثلاث الأخرى اتفقوا على أنه أصبح من المهم بشكل متزايد تعزيز وظائف الأمم المتحدة بسبب العملية العسكرية الروسية المستمرة على أوكرانيا، مشيرة إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر حول كيفية إصلاح مجلس الأمن.

كما اتفق الوزراء الأربعة على أن زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين من شأنه أن يجعل المجلس أكثر تمثيلا، وأكدوا على أنهم سيعملون سويا من أجل تعزيز الحوار بين جميع أعضاء الأمم المتحدة لتحقيق تقدم ملموس في إطار زمني محدد.

وأشارت القناة إلى أن وزيرة الخارجية اليابانية أجرت محادثات أيضا مع السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" حيث شددت على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وتعزيز مهام الأمم المتحدة، كما تحدثت عن تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.



