لافروف يدعو لعدم إقحام الأمم المتحدة فى المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا

وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن لافروف بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عددا من القضايا الدولية الأكثر إلحاحا، إضافة إلى الجوانب المختلفة للتعاون بين روسيا والمنظمة، حيث شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة الالتزام الصارم من جانب قيادة الأمم المتحدة وجميع موظفيها بمبادئ الحياد والمسافة المتساوية المنصوص عليها فى المادة 100 من ميثاق المنظمة.



وأكد عدم جواز اعتماد المعايير المزدوجة في وثائق الأمم المتحدة، مشيرا إلى انتهاكات الولايات المتحدة لالتزاماتها، بما في ذلك رفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيين من روسيا للمشاركة فى فعاليات الأمم المتحدة، وحث جوتيريش على إطلاق إجراء تحكيم في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة فى أسرع وقت ممكن.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة، إن جوتيريش ولافروف بحثا "عددا من الجوانب المتعلقة بالصراع في أوكرانيا" دون ذكر التفاصيل، إضافة إلى "المسائل المتعلقة بالبلد المضيف لمقر الأمم المتحدة".

وعقد اجتماع لافروف وجوتيريش، على هامش فعاليات "الأسبوع رفيع المستوى" للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.



