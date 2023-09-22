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كندا تدعو الهند إلى التعاون في التحقيق حول مقتل الزعيم السيخي

9/22/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Youm7) دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السلطات الهندية إلى التعاون في التحقيق المتعلق بمقتل زعيم للسيخ في كندا.



وقال ترودو في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو الحكومة الهندية إلى التعاون معنا بهدف اتخاذ إجراءات لتسليط الضوء على هذه القضية وإتاحة تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات".



لكن ترودو رفض تقديم الأدلة التي دفعته للتلميح إلى تورط نيودلهي في مقتل هارديب سينغ نيجار خارج معبد لطائفته في غرب كندا.



وأثارت الاتهامات التي وجهها ترودو أزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين.







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