بابا الفاتيكان يزور مرسيليا للدفاع عن المهاجرين ويعقد أول قداس له فى فرنسا

وأشار موقع الفاتيكان نيوز إلى أن الزيارة تستغرق حوالى 24 ساعة، ويبدأها بالتوجه إلى كاتدرائية نوتردام دى لاجارد، وسيكون الدخول مخصصًا لرجال الدين الذين سينضمون إلى صلاة البابا لمريم العذراء.

ثم يتوجه البابا فرانسيس إلى "صليب كامارج" وهو مرساة سفينة كبيرة موضوعة على نتوء على شكل مقدمة قارب، بمواجهة البحر، الذي تم نصبه عام 2008 تخليدًا لذكرى شابين في مارسيليا اختفيا في البحر بفارق سنوات قليلة، سيباستيان ريجال وفرانسوا كزافييه موريل، وقد أضيفت للنصب لوحة تذكارية عام 2010، تخليدا لذكرى

"ضحايا الهجرة غير الشرعية"،

بعد إنقاذ الغرقى في سبتمبر وأكتوبر 2009.

ويتحدث البابا بحضور العديد الجمعيات المدعوة لهذه المناسبة والتي تعنى بإنقاذ ومساعدة المهاجرين، ثم يقضي البابا فرانسيس الليلة في الأسقفية.

وصباح السبت

يتوجه البابا لحضور اختتام اجتماعات البحر الأبيض المتوسط ​​التي نظمت هذا العام في مرسيليا، ويلقي كلمة أمام عدد من رجال الدين والشخصيات القادمة من مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، بهدف خلق روابط بين شواطئ هذا البحر لتسهيل حل عدد معين من المسائل، وعلى رأسها الهجرة.

ويقام المؤتمر في قصر دو فارو الذي أنشأه نابليون الثالث للإمبراطورة أوجينى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ويقع على الحافه الجنوبية من الميناء القديم، وتحيط به حديقة دو فارو الجميلة كما يستخدم القصر كمكان لإقامة المؤتمرات والحفلات والمناسبات المختلفة.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس بعد ذلك، في قصر الفارو، برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

ويراس البابا قداسا في في ملعب فيلودروم الأسطوري الذي يتسع لأكثر من 67 ألف شخص، وقد وأعلن الرئيس ماكرون أنه

سيحضر هذا الاحتفال الديني

بصفته رئيسا للدولة، وهو ما أثار عليه انتقادات، خاصة من اليسار، على اعتبار أنه رئيس دولة علمانية.

وهذا هو أول قداس يحييه البابا الأرجنتيني على الأراضي الفرنسية منذ بداية بابويته قبل 10 سنوات، وسيتم تركيب شاشات عملاقة في الخارج من أجل سكان مرسيليا الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى الملعب.