الكاس وعبد الستار صبرى وطارق السيد ومعوض مرشحون لتدريب منتخبات الناشئين

الكاس وعبد الستار صبرى وطارق السيد ومعوض مرشحون لتدريب منتخبات الناشئين
التاريخ
9/22/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) يعلن اتحاد الكرة، فى اجتماعه المقبل، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين مواليد 2007
و2008 و2009 استعداداً للارتباطات التى تنتظر هذه المنتخبات خلال الفترة المقبلة.
ودخل أحمد الكاس وطارق السيد نجما الزمالك السابقين، وعبد الستار صبري نجم منتخب مصر الأسبق، وسيد معوض وعادل مصطفى نجما الأهلي السابقين دائرة المرشحين للعمل فى منتخبات الناشئين والشباب خلال المرحلة المقبلة.
ووضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، ليتم مراعاة عدد الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة
a
أو
b، والرخصة الاحترافية
pro.
وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم استقبال السير الذاتية للمدربين المتقدمين لتدريب المنتخبات الوطنية، وتشكيل لجنة فنية من اتحاد الكرة لدراسة هذه السير، ومطابقتها بالمعايير الموضوعة قبل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.
MENAFN22092023000132011024ID1107119193
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.