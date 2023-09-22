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الكاس وعبد الستار صبرى وطارق السيد ومعوض مرشحون لتدريب منتخبات الناشئين

9/22/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) يعلن اتحاد الكرة، فى اجتماعه المقبل، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين مواليد 2007
و2008 و2009 استعداداً للارتباطات التى تنتظر هذه المنتخبات خلال الفترة المقبلة.
ودخل أحمد الكاس وطارق السيد نجما الزمالك السابقين، وعبد الستار صبري نجم منتخب مصر الأسبق، وسيد معوض وعادل مصطفى نجما الأهلي السابقين دائرة المرشحين للعمل فى منتخبات الناشئين والشباب خلال المرحلة المقبلة.
ووضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، ليتم مراعاة عدد الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة
a
أو
b، والرخصة الاحترافية
pro.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم استقبال السير الذاتية للمدربين المتقدمين لتدريب المنتخبات الوطنية، وتشكيل لجنة فنية من اتحاد الكرة لدراسة هذه السير، ومطابقتها بالمعايير الموضوعة قبل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.



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