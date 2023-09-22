حسام عبد المجيد: لم ولن أتمرد على جمهور نادى الزمالك

حسام عبد المجيد: لم ولن أتمرد على جمهور نادى الزمالك
التاريخ
9/22/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) أكد حسام عبد المجيد ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه لن يتمرد على جمهور القلعة البيضاء، موضحاً أنهم السند والمعدن الحقيقى الذى لن يتغير.
ووجه عبد المجيد رسالة عبر "ستورى إنستجرام" لجمهور الزمالك قائلا، "رسالة مهمة إلى أعظم جمهور فى العالم، لم ولن أتمرد فى يوم من الأيام على من لهم الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى، كنتم دائما العون والسند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذى لن يتغير أبدا".
وكان مسئولو نادى الزمالك قرروا تغريم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض 200 ألف بعد استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى نايل وانتهت بالتعادل 2/2.
وكشف مسئولو نادى الزمالك،خلال تصريحات صحفية أن تغريم حسام عبد المجيد بسبب رفضه التوجه لملعب المباراة بعد استبعاده من القائمة.
وتعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي
ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل.
أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .
حسام عبد المجيد
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