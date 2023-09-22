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حسام عبد المجيد: لم ولن أتمرد على جمهور نادى الزمالك

9/22/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) أكد حسام عبد المجيد ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه لن يتمرد على جمهور القلعة البيضاء، موضحاً أنهم السند والمعدن الحقيقى الذى لن يتغير.

ووجه عبد المجيد رسالة عبر "ستورى إنستجرام" لجمهور الزمالك قائلا، "رسالة مهمة إلى أعظم جمهور فى العالم، لم ولن أتمرد فى يوم من الأيام على من لهم الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى، كنتم دائما العون والسند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذى لن يتغير أبدا".

وكان مسئولو نادى الزمالك قرروا تغريم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض 200 ألف بعد استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى نايل وانتهت بالتعادل 2/2.

وكشف مسئولو نادى الزمالك،خلال تصريحات صحفية أن تغريم حسام عبد المجيد بسبب رفضه التوجه لملعب المباراة بعد استبعاده من القائمة.

وتعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي
ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل.

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .


حسام عبد المجيد



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