الشوط الأول.. فرانكا البرازيلى يتقدم على الأهلى 32/42 بكأس العالم لأندية السلة

الشوط الأول.. فرانكا البرازيلى يتقدم على الأهلى 32/42 بكأس العالم لأندية السلة
التاريخ
9/22/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) انتهى الشوط الأول بين
الأهلى وفرانكا البرازيلي بنتيجة 32/42 فى ثانى مباريات كأس العالم لأندية السلة، والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى. وانتهى الربع الأول بتقدم فرانكا 17/26 والفترة الثانية 32/42.
فوز الأهلى فى المباراة يعنى صعوده لنهائي البطولة ليواجه أول المجموعة الثانية، والخسارة تعنى اللعب على برونزية البطولة.
ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.
واستعد الاهلى للبطولة، حيث استعان بثلاث لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال،
حيث تم ضم الامريكى نوريس كول،
والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.
وتضم قائمة الاهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى
كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب
وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.
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