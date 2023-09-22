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الشوط الأول.. فرانكا البرازيلى يتقدم على الأهلى 32/42 بكأس العالم لأندية السلة

9/22/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) انتهى الشوط الأول بين
الأهلى وفرانكا البرازيلي بنتيجة 32/42 فى ثانى مباريات كأس العالم لأندية السلة، والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى. وانتهى الربع الأول بتقدم فرانكا 17/26 والفترة الثانية 32/42.



فوز الأهلى فى المباراة يعنى صعوده لنهائي البطولة ليواجه أول المجموعة الثانية، والخسارة تعنى اللعب على برونزية البطولة.



ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.



واستعد الاهلى للبطولة، حيث استعان بثلاث لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال،
حيث تم ضم الامريكى نوريس كول،
والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.





وتضم قائمة الاهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى
كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب





وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.







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