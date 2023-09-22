زى النهارده.. الأهلى يتوج ببطولة الأفرو آسيوية بهدف طاهر أبو زيد

وشارك فى مباراة الذهاب كل من أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، عمرو أنور، علاء ميهوب.

فى مثل هذا اليوم 22 سبتمبر 1939، هزم الأهلى فريق الترسانة بنصف دستة أهداف مقابل هدفين، فى افتتاحية دورى منطقة القاهرة، سجل للأهلى كل من لبيب محمود، وصالح الصواف هدفين، ومحمد الجندي ومنير حافظ هدفا، بينما سجل للشواكيش كل من مصطفي لطيف، ومحمود حافظ زقلط ، ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلي في هذا اللقاء بسداسية نظيفة.

وفى عام 1956 اكتسح فريق

الأهلى

منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف، تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى، وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة، كما حقق الأهلى الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري في عام 2002.

كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا في 2004 ، بينما تفوق المارد الأحمر على نادي الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدوري في موسم 2005

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وفى نوفمبر 2005 فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك في مسابقة الدوري المصري ، وهزم النادي الأهلي فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدوري 2015

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كما فاز الأهلى على فريق الألومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهي البطولة التي حصدتها القلعة الحمراء.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-

2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".