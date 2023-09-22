حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/22/2023 4:27:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- الثاني والعشرون من سبتمبر ---------------------
1938 - أول مخالفة مرور في الكويت يتم تحريرها وكانت بتوقيع مدير الشرطة آنذاك غانم صقر الغانم.
1949 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يوقع اتفاقية لمنح الشركة الأمريكية المستقلة للنفط حق استكشاف الغاز والنفط الخام لمدة 60 عاما ضمن مناطق جزر (كبر وقاروه وأم المرادم) بما في ذلك المياه الإقليمية المتعلقة بها.
2012 - الكويت تتصدر بطولة دول مجلس التعاون للألعاب المائية الـ22 المقامة بالبحرين بحصولها على 52 ميدالية ذهبية من إجمالي ميداليات البطولة.
2013 - جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع مساعدات غذائية وإيوائية لنحو أربعة آلاف أسرة من متضرري الفيضانات والسيول بمنطقة (أم القرى) بولاية (الجزيرة) وسط السودان.
2015 - الكويت تقدم تبرعا بقيمة 15 مليون دولار لدعم جهود وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتعليم نصف مليون طالب فلسطيني.
2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع تنزانيا بقيمة اربعة ملايين دينار كويتي (نحو 6ر13 مليون دولار) لإعادة تأهيل وتوسعة مستشفى بزنجبار للمساهمة في تحسين خدمات الرعاية الصحية. (النهاية)
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