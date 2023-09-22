حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1938 - أول مخالفة مرور في الكويت يتم تحريرها وكانت بتوقيع مدير الشرطة آنذاك غانم صقر الغانم.

1949 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يوقع اتفاقية لمنح الشركة الأمريكية المستقلة للنفط حق استكشاف الغاز والنفط الخام لمدة 60 عاما ضمن مناطق جزر (كبر وقاروه وأم المرادم) بما في ذلك المياه الإقليمية المتعلقة بها.

2012 - الكويت تتصدر بطولة دول مجلس التعاون للألعاب المائية الـ22 المقامة بالبحرين بحصولها على 52 ميدالية ذهبية من إجمالي ميداليات البطولة.

2013 - جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع مساعدات غذائية وإيوائية لنحو أربعة آلاف أسرة من متضرري الفيضانات والسيول بمنطقة (أم القرى) بولاية (الجزيرة) وسط السودان.

2015 - الكويت تقدم تبرعا بقيمة 15 مليون دولار لدعم جهود وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتعليم نصف مليون طالب فلسطيني.

2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع تنزانيا بقيمة اربعة ملايين دينار كويتي (نحو 6ر13 مليون دولار) لإعادة تأهيل وتوسعة مستشفى بزنجبار للمساهمة في تحسين خدمات الرعاية الصحية. (النهاية)