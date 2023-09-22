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سمو ولي العهد يستقبل كبار الرؤساء في شركة هواوي الصينية بمقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو

9/22/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) هانغتشو (الصين) - 22 - 9 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم رئيس مجلس الإشراف في شركة هواوي قوا بينغ ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشانغ يي ورئيس شركة هواوي تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج وذلك في مقر إقامة سموه حفظه الله بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.
هذا وقد قدموا لسموه حفظه الله شرحا عن المشاريع والإنجازات التي تقوم بها الشركة في دولة الكويت ومساعيها بتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما قدموا لسموه حفظه الله هدية تذكارية بمناسبة هذا اللقاء.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومعالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الاستاد ومعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي. (النهاية) أ م ح

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