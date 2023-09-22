سمو ولي العهد يستقبل كبار الرؤساء في شركة هواوي الصينية بمقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو

سمو ولي العهد يستقبل كبار الرؤساء في شركة هواوي الصينية بمقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو
التاريخ
9/22/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) هانغتشو (الصين) - 22 - 9 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم رئيس مجلس الإشراف في شركة هواوي قوا بينغ ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشانغ يي ورئيس شركة هواوي تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج وذلك في مقر إقامة سموه حفظه الله بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.
هذا وقد قدموا لسموه حفظه الله شرحا عن المشاريع والإنجازات التي تقوم بها الشركة في دولة الكويت ومساعيها بتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما قدموا لسموه حفظه الله هدية تذكارية بمناسبة هذا اللقاء.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومعالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الاستاد ومعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي. (النهاية) أ م ح
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